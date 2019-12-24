أخبار مصر | الطرق الصوفية تعلن مفاجآت الليلة الختامية لمولد الحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطرق الصوفية تعلن مفاجآت الليلة الختامية لمولد الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين اتحاد القوى الصوفية، إن اليوم الثلاثاء، تحتفل الطرق الصوفية بالليلة الختامية، مشيرا إلى أن الطرق، حاضرة وممثلة في شادر خلف مسجد الحسين، تشارك فيها ٨٠ طريقة، منها البرهامية، والبيومية، والأحمدية المرازقة، وغيرها.

وأضاف "حلمي"، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن: "الخدمات شغالة وجيدة والإنشاد شغال، وسيحي الليلة الشيخ محمد التهامي، أخو المنشد محمود التهامي، نجل الشيخ ياسين التهامي.