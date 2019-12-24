أخبار مصر | القوى العاملة تنفذ وعدها لـ2800 شاب بينهم متحدي إعاقة بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تنفذ وعدها لـ2800 شاب بينهم متحدي إعاقة بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن عدد الذين تم تعينهم بواسطة مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من خلال شهادات القيد، "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2800 شاب، منهم 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، وذلك من بين 6586 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن 287 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، بالإضافة إلى 13 من متحدي الإعاقة، تم ترشيحهم لمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا بذلك من محمد طه، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية، أجرت قياس مستوى مهارة لـ2057 عاملا على المهن المختلفة واستخراج 2061 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 5 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و21 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وذلك خلال نوفمبر2019.

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 115 تصريحا بالعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 39 مؤهلات عليا، و45 متوسطة، و6 فوق المتوسطة، و25 بدون مؤهل.

وأشار إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة، 16 ألفا و392 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 93 ألفا و130 جنيها على الرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وولادة وعمليات جراحية.

ونوه بأنه تم التفتيش على 891 منشأة في مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 22 حملة على 29 منشأة، وعدد المحاضر ضد المنشآت المخالفة 234 محضرا، وإجراء التفتيش على 373 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وبلغت المخالفات التي حرر لها محاضر 150 محضرًا، والشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 137 شكوى، تم تسوية 10 شكاوى وديا وإحالة 43 للقضاء، وحفظ 59 شكوى، وما زالت هناك 25 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأردف أنه في مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل، تم التفتيش على 23 منشأة وجاءت 15 منشأة مستوفاة، وتم إنذار 16 منشآة مخالفة لقانون العمل والطفل في هذا المجال، وتحرير 4 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 35 طفلا، وعقد 8 ندوات لتوعية العاملات في مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية.