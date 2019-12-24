أخبار مصر | دورات تدريبية جديدة بـ'الأعلى للإعلام'.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورات تدريبية جديدة بـ'الأعلى للإعلام'.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن مشروع خطط التدريب، ومن بينها ورش العمل حول الأخبار الكاذبة، والتوعية السياسية، وأبعاد الأمن القومي في المجال الإعلامي.

كما تشمل الدورات محاضرات عن صناعة الأكاذيب، وتضليل الرأي العام، وكيفية مواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات، والمعايير والأكواد المهنية التي أصدرها المجلس من قبل.

تبدأ الدورة نهاية يناير المقبل، وتبلغ مدتها 3 أيام، بواقع محاضرتين يومين، ومخصصة لمديري تحرير البرامج ومديري تحرير الصحف ورؤساء الأقسام، ويحاضر في الدورات أساتذة الإعلام وخبراء الأمن القومي وممثل عن وزارة التخطيط.