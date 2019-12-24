أخبار مصر | بعد 22 عامًا من التعدي عليها.. استرداد 3 أفدنة مملوكة للدولة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 22 عامًا من التعدي عليها.. استرداد 3 أفدنة مملوكة للدولة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة من استرداد مساحة ٣ أفدنة أراضي أملاك الدولة، بعد التعدي عليها منذ ٢٢ عاما، بقرية وردان في مدينة منشأة القناطر، وذلك خلال حملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية‪ .‬

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: إن الحملة جاءت فى إطار خطة الدولة لإستعادة الأراضى المتعدى عليها، مؤكداً أن الأرض كانت مخصصة لإقامة محطة الصرف الصحي لقرية وردان وتسبب التعدي عليها في تعطيل المشروع والوقوف حائلاً دون تنفيذه ما تسبب في معاناه الاهالي طوال هذه السنوات‪.‬

وأشار إلى تنفيذ أعمال الإزالة لكافة التعديات علي الأرض وتسليمها للشركة المسئولة عن أعمال إنشاء المحطة، حيث تم إنزال المعدات داخل الأرض للبدء فى مشروع محطة الصرف الصحى بوردان للتسهيل علي المواطنين وذلك بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

‪ ‬ووجه راشد، رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر، إلى المتابعة اليومية للأرض وإزالة أي معوقات تواجه الشركه العاملة أولاً بأول وعدم السماح بالتعدي عليها مجددا.