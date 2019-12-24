أخبار مصر | أمين "عمال مصر": مستعد لرعاية العمالة المهاجرة

وقال: "نحن في مصر نرحب بأي إنسان عربي أو أفريقي بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ونحن على استعداد لرعاية هذه العمالة من خلال اتحاد العمال، وأن ذلك هدفه الاستقرار في المجتمع المصري وشمال أفريقيا والدول العربية".

وأضاف "وهب الله" أنه يتم تنظيم "كراسة عمل" لضيوف مصر المهاجرين، لإعدادهم لسوق العمل المصري وهناك اتجاه لاتحاد العمال لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتقديم الخدمات المتاحة.

وأردف أن قانون العمل الجديد، يوضح أهمية التدريب والتثقيف لصقل مهارات وقدرات ٣٠ مليون عامل، لافتا إلى أن عقيدة التنظيم النقابي هي الايمان بقدرات النقابات العامة في تأهيل وتدريب العمال من خلال مراكزهم التدريبية.

وتابع أن المركز المطور لنقابة البناء صرح تدريبي قادر علي تجهيز عمالة مدربة لسوق العمل، سواء عن طريق عقد البروتوكولات مع الشركات أو المؤسسات أو من خلال الاعلان عنها بواسطة السوشيال ميديا.

ونوه "وهب الله"، بأن المؤسسات التابعة لاتحاد عمال مصر ومنها الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية، لديها استراتيجية تدريبية جديدة تتوافق وسوق العمل الجديد.