أخبار مصر | تحرك برلماني حول انتشار المطبات الصناعية بشكل عشوائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول انتشار المطبات الصناعية بشكل عشوائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية، حتى أصبحت مصدر قلق وإزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات، وخاصة السيارات الملاكى، لأن جسم السيارة في الغالب قريب من الأرض، وعلى الرغم من أهمية وضرورة، وجود وسائل إجبارية لتخفيف السرعة، داخل المناطق السكنية والعمرانية.

وأشار المسعود، إلى أن هذه المطبات تنتشر أمام مجمعات المدارس والجامعات والمصانع والشركات والمستشفيات، حتى يتم تجنيب العاملين بهذه الأماكن، والمترددين عليها، وكذلك التلاميذ والطلاب حوادث الطرق.

وأكد النائب البرلماني، أن المطبات الصناعية العشوائية أصبحت في كثير من الأحوال، مصدرًا لتدمير السيارات ووقوع الحوادث على الطرق، وسببًا في التكدسات المرورية، نظرًا للطريقة العشوائية، التي تنشئ بها على الطرق، إلى جانب عدم وجد لافتات تحذير، بوجود مطب صناعي في الطريق، وعدم وجود أعمدة إنارة تعمل، خاصة وأنه في غالبية الأمر يكون الأهالي هم من أنشئوا هذه المطبات وليس إدارة المرور.

وطالب "المسعود" بوضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك تجريم قيام الأهالي بإنشاء مطبات دون الرجوع إلى الجهات المعنية، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.