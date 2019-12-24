أخبار مصر | منسق مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين يستعرض دور نقابة الأخشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين يستعرض دور نقابة الأخشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد مصطفى، منسق مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دور نقابة البناء والأخشاب في المشروع حيوي وهام من خلال حملات التوعية التي تخص المشروع، باعتباره عنصر أساسي لبناء قدرات العمال المهاجرين، بالإضافة لدورها في التنسيق والمشاركة بين الجهات الدولية متمثلة في نهضة الهجرة الدولية والنقابات العمالية بمصر وتعظيم دورها في المشروع.

وأشار إلى أن النقابة العامة للبناء عقدت لقاء بالإسكندرية بحضور رابطة المهاجرين بالمحافظة تحت شعار تفعيل دور المفاوضة الجماعية في إنهاء النزعات والمشكلات داخل المواقع الإنتاجية حفاظا عل وحدة القطاعات الصناعية، بما يحقق اقتصاد قوي واستقرار نرجوه داخل القطاعات سواء العام أو الخاص.

وأوضح مصطفى، أن النقابة تدرك أهمية نشر الوعي بين العمال المهاجرين وضرورة التمسك بالنواحي القانونية للقوانين المنظمة للعمل داخل المنشآت.