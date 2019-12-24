أخبار مصر | لوحة إرشادية مصورة بمعبد كوم أمبو لتخفيف تكدس السائحين

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تصميم هذه اللوحة الإرشادية وفقًا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم وضعها في الساحة الخارجية للمعبد بالقرب من الممر الضيق الذي يوجد به النقش الأصلي، وذلك لتخفيف تكدس وزحام الزائرين الذين يقفون بالساعات أمامها لمشاهدة دقة الأدوات الطبية والجراحية التي استخدمها المصري القديم مما يعكس مدي التقدم العلمي والإعجاز الطبي الذي توصل إليه خلال هذه الفترة الزمنية.

وأضاف، أن هذه اللوحة الجديدة ستسمح للمرشدين السياحيين بالوقوف مدة أطول للشرح في مكان أوسع بدلًا من الممر الضيق، مما يسهل أيضا حركة باقي الزائرين داخل المعبد.

وتتضمن اللوحة الإرشادية الجديدة، صورا لأدوات الجراحة الطبية الموجودة بالنقش الأصلي وشرح مختصر لها.

وقال عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان، إن نقش "أدوات الجراحة" يعتبر من أشهر المناظر والنقوش الموجودة بالمعبد حيث يتوافد أعداد كبيرة من الزائرين علي معبد كوم امبو خصيصا لمشاهدة هذا النقش.