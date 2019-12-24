أخبار مصر | "التعليم": لا تهاون مع المقصرين في امتحانات أولى وثانية ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": لا تهاون مع المقصرين في امتحانات أولى وثانية ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم العام، إن الوزارة مستعدة لعقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي والمقرر عقدها في 11 يناير المقبل.



وأضاف، لـ"الخليج 365"، أن كل مديرية تعليمية مسئولة عن أوراق امتحانات الصف الأول الثانوي وأنه إذا حدث خطأ أو تسريب فسيتم محاسبة المقصر وفقًا لقوانين الامتحانات ولا تهاون في ذلك.