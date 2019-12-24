أخبار مصر | "التعليم": لا تهاون مع المقصرين في امتحانات أولى وثانية ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": لا تهاون مع المقصرين في امتحانات أولى وثانية ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، لـ"الخليج 365"، أن كل مديرية تعليمية مسئولة عن أوراق امتحانات الصف الأول الثانوي وأنه إذا حدث خطأ أو تسريب فسيتم محاسبة المقصر وفقًا لقوانين الامتحانات ولا تهاون في ذلك.
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020.
ونص الخطاب، على أنه بالنسبة للطلاب الذين سيؤدون الاختبار ورقيًا، تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (يناير 2020) في الفترة المسائية (وفقًا لجدول الامتحان المعتمد) لطلاب الصف الأول الثانوي وطبقًا للمواصفات التي أصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وكما نص الخطاب، على تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان فنية لإعداد الامتحانات وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الذي عُقد بين مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة والموجهين العموم ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإعداد الامتحانات.