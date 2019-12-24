أخبار مصر | عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تصريح من رئيس الوزراء بعد الاستغناء عن سحر نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة.

وتوجه مدبولي بالشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، على الجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه وفقًا لمنهج عمل مجلس الوزراء، يكمل أعضاء الحكومة الجدد عمل الوزراء السابقين، من أجل مصلحة الوطن والعمل على ضمان تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وتوفير فرص عمل.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات، وسرعة إنجازه العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة، وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد.

وأكد مدبولي، أن هدف الحكومة هو زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وتيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.



وقال: لا أهتم بالمناصب أو الأقدميات ولكن من يعمل ويجتهد وينجز أعماله بإتقان له كل الاحترام وهذا سر النجاح".