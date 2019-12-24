أخبار مصر | برقية من السيسي إلى المصريين بالخارج

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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية خاصة الي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2020

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد (2020)".

وتمنى السيسي لأبناء مصر بالخارج، التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد، محققا لآمالكم وطموحاتكم، وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار.