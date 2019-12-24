أخبار مصر | تواصل فعاليات دورة أئمة ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تواصل فعاليات دورة أئمة ليبيا بمنظمة خريجي الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات الدورة التدريبية لأئمة وعلماء ليبيا، والتي تٌعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدرة المنظمة، وتستمر فعالياتها حتى 2 من يناير المقبل.

وألقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، محاضرة حول "فقه الأولويات"، أوضح فيها أنه هو العلم بالأمور التي ثبت لها حق التقديم وفق الأدلة الشرعية، وأن المقصود بترتيب الأوليات في الإسلام هو وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال، فيقدم الأولى فالأولى بناءً على معايير (موازين) شرعية صحيحة، فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم ولا المرجوح على الراجح.

وأشار إلى أن هناك العديد من النصوص في الكتاب والسنة تدل على التفاوت في أحكام الأعمال ومراتبها، مما يدعونا إلى البحث عن فقه يساعدنا على تحديد الأولويات بين هذه الأحكام وهذه المراتب، لنيل أسمى الفضائل منها، واجتناب أنكر المنكرات.

وأوضح "لاشين" أن هناك ترتيبًا للأولويات حسب الأهمية: فيأتي الإهتمام بالعقيدة أولا قبل كل شئ، الفرائض قبل السنن والنوافل، حقوق العباد قبل حق الله المجرد، تقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة، الاهتمام بالمضمون أكثر من الشكل، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع.

جدير بالذكر أن الدورة تأتي ضمن خطة المنظمة لصقل خبرات الأئمة والعلماء الدعوية والعلمية لمواجهة المشكلات التي يعاني منها الجوار الليبي وتفنيد هذه المشكلات والرد على كل مايُثار من أفكار مغلوطة عن الإسلام والمسلمين من خلال أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، ووفق المنهج الأزهري الذي يمثل منهج الوسطية والاعتدال.