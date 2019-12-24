أخبار مصر | وزير إعلام بدون مقر.. وكاتدرائية بغير احتفالات.. 5 أحداث فاتتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إعلام بدون مقر.. وكاتدرائية بغير احتفالات.. 5 أحداث فاتتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائما ما تحرص بوابة الخليج 365، على إطلاع قرائها بشكل دائم على جميع الأحداث، وفي هذا السياق رصدت عبر السطور التالية، أبرز الأحداث التي جاءت في الساعات الأولى من صباح اليوم، والتي ربما تعذر القراء عن الاطلاع عليها.

تقلبات جوية شديدة البرودة وامطار رعدية منتظره

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد المصرية من التقلبات الجوية، اليوم الثلاثاء، من حالة الطقس السيئ، مؤكدة أنه شديد البرودة ويحتمل وجود أمطار رعدية على السواحل الشمالية وهناك رياح جنوبية غربية على شمال البلاد.. (لمعرفة تفاصيل حالة الطقس اليوم اضغط هنا)

عودة منصب "وزير الإعلام" دون صلاحيات أو مقر

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كما عاد منصب وزير الإعلام بعد إقرار البرلمان برئاسة أسامة هيكل؛ لكن بدون قرار تنفيذي يوضح صلاحيات الوزير الجديد أو تحديد مكان للمقر أو حتي سيارة للوزير.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الكاتدرائية في نوتردام بدون عيد ميلاد في 2020

وفي حادثة هي الأولى منذ 200 عام ومنذ الثورة الفرنسية لن يتم الاحتفال بعيد الميلاد، وهذا من خلال تصريح للمتحدثة باسم الأبرشية في باريس.. (للمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ضبط مخدرات بالملايين في بحر العرب

15 ميلا جديدا للصيد في بحر قطاع غزة