أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "برايم بيزينس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "برايم بيزينس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة برايم بيزينس كونسلتنج، المصرية، بحضور المهندس عاطف أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بمقر الوزارة بالسلام.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة، في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي، كما يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للتصنيع الرقمي، وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بالجهات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأس الإنتاج الحربي، للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في بناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة عالية.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الهيئة والشركة في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المشروعات في إطار استراتيجية التحول الرقمي والاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ عدد من الأعمال وهي:

- مراجعة التعاقدات الحالية لشركات الإنتاج الحربي وتقييم درجة فاعليتها لتحقيق الأهداف المرجوة على مستوى أداء الأعمال "Business Layers".

- تحديد الفجوات المؤثرة على نجاح المشروعات التى تقوم بها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ومتطلبات تعديلها لتحقيق أهداف أداء الأعمال

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– اقتراح مشروعات للجهات المختلفة بالدولة فى إطار استراتيجية التحول الرقمي

– المشاركة في تحديد الفرص سريعة العائد "Quick Win"

– تقديم الإستشارات فى مجالات التحول الرقمى والأنشطة المرتبطة بمجالات التصنيع الإلكترونى). من ناحيته، أشار المهندس عاطف أحمد حلمي، إلى أن مصر تتبوأ مكانة متقدمة فيما يتعلق بجهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي في المنطقة وفق رؤية واستراتيجية طموحة.

وأوضح أن شركته ستعمل على أن تحقق الشراكة مع «الإنتاج الحربي» نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الوزارة لتعزيز مستويات تنافسية منتجاتها واستدامة أعمالها وخفض تكاليف التشغيل من خلال الحلول الصناعية الرقمية الفعالة، وذلك بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى شركته وتطبيقاتها العصرية في مجال التحول الرقمي.

ونوه باهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وقدرتها على مواكبة التطور والتحول السريع للعمل ضمن منظومة تحول رقمي ناجحة.