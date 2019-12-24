شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«أجولة رمال».. الإسكندرية تستعد لمواجهة نوّة «الفيضة الصغرى» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت جميع الأجهزة المعنية في محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي والأحياء درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الصغرى» التي تستمر لمدة 5 أيام.

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وانتهت أحياء العجمي والمنتزه ثان من عمل سواتر رملية باستخدام أجولة الرمال على شواطئ المكس والعصافرة وأبوقير، وذلك لحماية الكورنيش من التآكل، تحسبًا لارتفاع أمواج البحر.

من جهته، قال الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان، إن أجولة الرمال تعمل كحواجز ومصدات لأمواج البحر لمنع تآكل الشواطئ والكورنيش خلال موسم الأمطار والنوات، وإن عمال الحى بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، أتموا تنظيف جميع الشنايش وربطها بالمطبق الخاص بتصريف مياه الأمطار.

وضربت نوة «الفيضة الصغرى» أحياء الإسكندرية، صباح الثلاثاء، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، وذلك دون هطول أمطار حتى الآن.

طوارئ بالإسكندرية لمواجهة "الفيضة الصغرى" وسواتر رملية لحماية الشواطئ

طوارئ بالإسكندرية لمواجهة "الفيضة الصغرى" وسواتر رملية لحماية الشواطئ

طوارئ بالإسكندرية لمواجهة "الفيضة الصغرى" وسواتر رملية لحماية الشواطئ

طوارئ بالإسكندرية لمواجهة "الفيضة الصغرى" وسواتر رملية لحماية الشواطئ

طوارئ بالإسكندرية لمواجهة "الفيضة الصغرى" وسواتر رملية لحماية الشواطئ