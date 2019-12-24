شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة 18 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس مائل البرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

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وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة إلى اربعة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «13– 18»، إسكندرية «12- 18»، قنا «8- 21»، الأقصر «7– 22»، أسوان «8 – 23».