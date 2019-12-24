شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمي العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمي العرب المشاركين في المؤتمر الـ17 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

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