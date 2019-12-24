شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة تدعو السائحين لأداء صلوات عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت الكنيسة الكاثوليكية، بالغردقة الدعوة لمختلف السائحين الاوربيين الذين يقضون اجازاتهم بالفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر لإداء صلوات قداس عيد الكريسماس الليلة. ومن جانبه، أكد القمص يوانس اديب، وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك، بالغردقة، ان احد الكهنة الايطاليين وصل للغردقة لإقامة قداسات «الكريسماس» و«عيد الغطاس» وكافة مناسبات ميلاد السيد المسيح للأجانب الزائرين والمقيمين بمدينة الغردقة بناء على تكليف الأنبا عمانوئيل مطران طيبة للأقباط الكاثوليك .

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