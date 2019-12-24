شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط الأقصر يحتفلون بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس وسط إجراءات أمنية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أقباط مدينة إسنا بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس في دير الشهداء بمنطقة جبل أغاثون بإسنا، بحضور الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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تضمنت الاحتفالات تسبحة صلاة عشية، ثم رفع بخور عشية، والطواف خارج الدير الأثري بأيقونة الشهيد الأنبا أمونيوس، وتسبحة نصف الليل، وصلاة قداس عيد استشهاد القديس، وقاد هذه الصلوات نيافة الأنبا يواقيم.

وتوافد الأقباط من القرى والمراكز المجاورة على الدير للاحتفال بذكرى استشهاد الأنبا أمونيوس وسط حضور كبير من رجال الكنيسة والشعب القبطي.

ويقع دير الشهداء على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة إسنا، ويضم كنيستين، إحداهما من القرن الرابع الميلادي والأخرى حديثة أُنشئت في أوائل القرن العشرين.