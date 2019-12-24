شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يقرر رصف شارعين بمنطقة «حوض الدرس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، رصف شارع الشهيد «محمد خليل»، وشارع «سعد بن أبي وقاص» لخدمة منطقة حوض الدرس، وامتداد مدرسة «الطبري» الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشهيد المستشار عبدالمنعم مصطفي عثمان والمنطقة السكنية لجمعية العاملين بهيئة قناة السويس، كما أن هذا الطريق يربط حوض الدرس بمنطقة بورتوفيق. ودعت محافظة السويس المواطنين بمنطقة حوض الدرس للمشاركة المجتمعية بالتنسيق مع حي السويس لاستكمال الرصف والتنسيق الحضاري للمنطقة بأكملها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ السويس يقرر رصف شارعين بمنطقة «حوض الدرس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.