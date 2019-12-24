شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان تطوير شارع ترسا وبعض المحاور المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من مسؤولي الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، ومشروع تطوير القطاع الشمالي لمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه تم خلال الاجتماع استعراض حصر أعداد الوحدات السكنية التي ستتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، واستعراض البدائل المختلفة، والتي تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، وكذا استعراض تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالى لمحافظة الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي، وخلق مجتمع حضاري بعيد عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، وكذا أهمية تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالي لمحافظة الجيزة، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.