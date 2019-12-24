شكرا لقرائتكم خبر عن «صقيع وعواصف».. موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية في «الفيضة الصغرى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتعرض الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى لموجة من الطقس السيئ بدءا من الثلاثاء، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، وذلك بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الصغرى».
ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء وشركة الصرف الصحي لمواجهة آثار نوة «الفيضة الصغرى» التي من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام.
في السياق، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.
من جهته، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.
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