شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 9 ساعات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها، غدًا، لمدة 9 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة فجر الخميس، وذلك لأعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.