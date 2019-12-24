شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القابضة للمياه والصرف»: توقيع وثيقة المياه مع جميع الوزارات بالدولة للترشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالي 2019 /2020.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم توريد وتركيب حوالي 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة القابضة، بأقطار من 1 /2 بوصة إلى 6 بوصات لجميع الشركات التابعة، ومن المقرر تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنويًا، وتم التعاقد على توريد 500 ألف عداد مسبق الدفع، وتم توريد نحو 360 ألف عداد منها، وتركيب 160 ألف عداد، كما تم تركيب حوالي 9 آلاف عداد بالجهات الحكومية، وتم تزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن.

Advertisements

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم توقيع وثيقة المياه مع جميع الوزارات المعنية في الدولة، وذلك لترشيد المياه، وتركيب القطع الموفرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتم طرح مناقصة من خلال شركة أسيوط لجميع الشركات لتوريد مليون قطعة، وتم توريد 247.300 قطعة للشركات التابعة، ويتم بيع القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للتحول الرقمى، وتطوير خدمات التحصيل الإلكترونى، وشحن كروت العدادات مُسبقة الدفع، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان تطور كمية المياه المُنتجة، والتي وصلت حاليًا لـ30.1 مليون م3/يوم على مستوى الجمهورية، يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 166 ألف كم، لتغطى 98% من عدد السكان، ويبلغ عدد الاشتراكات 16 مليون اشتراك، كما تتم معالجة 13.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وتبلغ أطوال الشبكات 53 ألف كم، وعدد الاشتراكات 8.5 مليون اشتراك، ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 65% من عدد السكان.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: «من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ90 قرية خلال العام المالى 2019 /2020 ضمن مشروعات التعاون الدولى المختلفة المُنفذة بواسطة الشركة القابضة وتوابعها».​

وزير الإسكان يبحث إجراءات توفير المياه بالوزارات

وزير الإسكان يبحث إجراءات توفير المياه بالوزارات