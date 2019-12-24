شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع 6 عمال وإصابة 17 إثر انقلاب سيارة في طريق الصعيد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 6 عمال مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب المنيا، بسبب الشبورة المائية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية دلجا بمركز دير مواس جنوب المنيا، مما أدى إلى مصرع 6 عمال، وهم علاء أبوالسعود عبدالوهاب، 26 سنة، وعمر عبدالستار بركات، 30 سنة، وإسلام صالحين ناجي، 20 سنة، ومحمد أبوالسعود محمد، 30 سنة، ورياض عبدالستار صالحين، 26 سنة، وياسر جمال كامل، 19 سنة، مقيمون جميعًا بعزبة أبوكريم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

فيما أصيب 17 آخرون، هم: مجاهد يوسف حمدان، 42 سنة، محمد على سيد، 40 سنة، وإسماعيل محمد عبدالوهاب، 25 سنة، وبدر محمد عبدالوهاب، 49 سنة، ومحمد عبدالعظيم حسانين، 35 سنة، وأحمد جمال كامل، 42 سنة، وأحمد كامل محمد، 42 سنة، ومحمد إبراهيم مسعود، 18 سنة، وعلي عبدالعظيم حسانين، 25 سنة، وحسن عابدين أبوالسعود، 18 سنة، وميدو ماهر سعيد، 13 سنة، وحامد سعيد حامد، 35 سنة، ومحمود مجاهد يوسف، 16 سنة، وسيد جمال كامل، 16 سنة، وشريف عابدين أبوالسعود، 14 سنة، وعابدين أبوالسعود محمد، 35 سنة، مقيمون جميعًا بعزبة أبوكريم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى ملوي ودير مواس العام، والمصابين إلى مستشفى ملوي العام.

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وقال الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفي ملوي العام، إن حالة المصابين مستقرة عقب إجراء الإسعافات العاجلة لهم، باستثناء 3 حالات، تم تحويل مجاهد يوسف حمدان إلى مستشفى المنيا الجامعي، وكل من محمد جمال كامل، وشقيقه وليد، إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

وتوجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ورفقته اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا لمستشفى ملوي العام، لتفقد مصابي حادث صحراوي ملوي.

وتابع محافظ المنيا، اليوم، حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين دلجا بحوالى 4 كم/ مركز ديرمواس، نتيجة اختلال فى عجلة القيادة، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

واطمأن على حالة المصابين واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بمستشفى ملوى العام لاستكمال العلاج، موجهًا مسؤولي الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

كما قدم المحافظ واجب العزاء لذوى المتوفين بالحادث بمستشفى ديرمواس المركزى، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.