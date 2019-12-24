شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن عن مناقصة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح مناقصة محدودة رقم 3لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بحد ادنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد على أن يبدأ التوريد من 5 - 20 فبراير 2020 لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ89 مليار جنيه.