شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المساحة يعرض المشروعات التى يتم تنفيذها على وزير الرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزراة و المهندس على منوفى، رئيس هيئة المساحة لعرض الأنشطة التى تنفذها الهيئة تجاه الوزارات الأخرى والهيئات التابعة للوزارة.

قال منوفى، إن الهيئه تقوم حاليا بحصر أملاك الدوله بمختلف محافظات الجمهورية، فى إطار القرار الجمهورى بتقنيين الأوضاع لأراضى الدولة، حيث تقوم فرق المساحة التابعة لمديريات الهيئة بمراجعه كشوف أملاك الدولة وتوقيعها على خرائط الهيئة ومطابقتها باعتبارها الجهه الوحيدة التى تملك تلك المعلومات ثم تبدأ المعاينة على الطبيعة للتأكد من الوضع القائم لهذه الأراضى وتوقيع المخالفة " الاشغالات المطلوب تقنينها " وتقدم الكشوف النهائية بحقيقية أوضاع أملاك الدولة بالمحافظة للجنة استرداد الأراضى لتبدأ الخطوة الثانية بتقدير قيمة هذه الأراضى بمعرفه الهيئة.

كما تقوم الهيئة بمراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط و مواصفات أعمال الرفع المساحى مشيرا إلى أنه تم بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية المتخصصين من ممثلى هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص التى تعمل فى المجال المساحى.

أوضح منوفى أنه من أبرز المشروعات التى تشارك الهيئة فيها الطريق الدائري الإقليمي بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظات القليوبية والشرقية والجيزة والمنوفية وتم صرف تعويضات لعدد كبير من المستحقين حيث يصل اجمالى التعويضات المقرر صرفها حوالي 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع محور روض الفرج ويتم على مرحلتين الأولى من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وحتى جزيرة الوراق وتم صرف تعويضات هذه المرحلة بمبلغ قدره (1.5 مليار جنيه ) بنسبة 100% ، اما المرحلة الثانية تبدأ من الطريق الدائري وحتى نهاية المشروع بالخلفاوى شبرا مرورا بجزيرة الوراق وهى نهاية المشروع .

