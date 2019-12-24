كورال لذوى القدرات الخاصة بحفل مركز الإبداع بكلية التربية الموسيقية حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز الإبداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية فى جامعة حلوان حفل دورة أكتوبر ديسمبر 2019، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم سيد مدير مركز الإبداع الموسيقى. وتضمن الحفل لأول مرة فى تاريخ كلية التربية الموسيقية كورال من ذوى القدرات الخاصة احتوت على كوكتيل غنائى وطنى ومنوعات شرقية غنائية تحت قيادة الدكتور كرم ملاك عميد الكلية. Advertisements كما قدم الفريق فقرات الموسيقية والغنائية العربية والأوروبية، وفقرات بيانو وجيتار وكمان واكسيلفون وتريو واوكورديون وقانون واورج، وفقرة كورال مركز الإبداع بقيادة الدكتور هيثم سيد مدير المركز. وأكد بيان صادر عن جامعة حلوان، أن كلية التربية الموسيقية اهتماما كبيرا بالأنشطة المجتمعية ونشر ثقافة وذوق الموسيقى لدى الجماهير المصرية بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية وتدريب الأصوات وإكسابها المهارات الفنية للأداء المتميز المتقن.

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