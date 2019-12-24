شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تركيب 706 آلاف كشاف موفر للطاقة بالشوارع بتكلفة 750 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة فى استعراض لأبرز إنجازاتها خلال عام 2019، أن المستهدف، تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق لتحقيق وفر قدره 1.5 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع.
كما أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم إنفاق مبلغ وقدره 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء وغيرها، لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية، مؤكدة أن المستهدف هو إتاحة مبلغ وقدره 7 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والانارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية من خلال " مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء .. وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر التنمية المحلية: تركيب 706 آلاف كشاف موفر للطاقة بالشوارع بتكلفة 750 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.