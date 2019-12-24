شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تركيب 706 آلاف كشاف موفر للطاقة بالشوارع بتكلفة 750 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه تم أنه تم تركيب 706 آلاف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه حققت وفر فى الطاقة قدره 500 مليون جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بالإنارة العامة للشوارع، ووفر فى كمية الطاقة المستهلكة فى الإنارة.

وأوضحت الوزارة فى استعراض لأبرز إنجازاتها خلال عام 2019، أن المستهدف، تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق لتحقيق وفر قدره 1.5 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع.

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كما أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم إنفاق مبلغ وقدره 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء وغيرها، لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية، مؤكدة أن المستهدف هو إتاحة مبلغ وقدره 7 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والانارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية من خلال " مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء .. وغيرها".