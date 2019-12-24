شكرا لقرائتكم خبر عن "مطعم فى الظلام".. فكرة للإحساس بالمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت تجربة " مطعم في الظلام " من أوروبا لمصر بهدف أن يشعر المبصرون بالمكفوفين وأن يعيشوا للحظات إحساس يشعر به الشخص الكفيف طوال حياته بسبب فقده لنعمة البصر، بتلك الكلمات بدأ الدكتور عبد الباسط عزب صاحب مطعم في الظلام يروي لنا تفاصيل الفكرة.

وقال عبد الباسط الفكرة عبارة عن أن يتناول الأشخاص المبصرون طعاما في غرفة مظلمة تقدمه لهم فتاة من المكفوفين وفى البداية يدخل الضيوف حيث توجد بعض الفتيات الكفيفات ويبدأن في شرح التعليمات على الضيوف للتعامل مع الغرفة المظلمة التي سيتناولون فيها الطعام.

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بينما قالت نعمة محمد مضيفة مطعم الظلام من المكفوفات أول شيء أقوم به في عملي داخل المطعم بحاول أشرح للضيوف الفكرة وهدفها وطريقة التعامل داخل الغرفة المظلمة، وأبدأ بالحديث معهم داخل غرفة الاستقبال وأخبرهم أنهم يجب أن يشعروا بالطمأنينة داخل الغرفة وبكون انا معهم ومش بنقولهم أيه نوع الأكل الذي سيتم تقديمه لهم حتي يتعرفوا عليه بأنفسهم من خلال حاسة التذوق، وهو ما يجعلهم يشعرون بالتشوق واستعمال حواس أخري غير حاسة البصر .

وأضافت نعمة أول خطوة بطلب من الضيوف أنهم يقفوا في صفوف وكل واحد يحط إيده الشمال على الكتف الشمال للي قدامه، وأقوم أنا بالوقوف في المقدمة واصطحبهم حتى الوصول بهم لغرفة الطعام المظلمة وأقدم لهم الطعام .