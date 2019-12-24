شكرا لقرائتكم خبر عن "خلى بالك من النوة".. الرى تجتمع لمتابعة استعدادات الشواطىء لنوات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتورمحمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة حماية الشواطىء والمهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لمتابعة أعمال حماية الشواطىء وحالة المحطات استعدادا لموسم النوات خلال فصل الشتاء.

وأوضح رئيس هيئة حماية الشواطىء، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الإدارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة من خلال غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

وأضاف عبد الكريم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع المناطق الساحلية وذلك طوال موسم الشتاء على السواحل المصرية، حيث تم تكليف ادارات حماية الشواطىء فى المحافظات بالمتابعة المستمرة لجميع المناطق الحرجة على الشواطئ المصرية وخاصة أثناء النوات وارتفاع موج البحر مع الرياح الشديدة.

وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ، موضحاً أن هذه السيول كانت شىء طارىء وغير متوقعة وأكبر من طاقة المحطات بالكامل، لذلك تم تركيب وحدات طوارىء فى كافة المحطات الحرجة التى كانت تعمل بشكل كبير.