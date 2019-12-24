شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للمياه والصرف": تركيب 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالى 2019/2020.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: تم توريد وتركيب حوالى 7 ملايين عداد مطور منذ إنشاء الشركة القابضة، بأقطار من 1/2 بوصة : 6 بوصة، لجميع الشركات التابعة.

ومن المقرر تركيب 3 ملايين عداد مُسبق الدفع خلال 4 سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنوياً، وتم التعاقد لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع، تم توريد نحو 360 ألف عداد منها، وتركيب 160 ألف عداد، كما تم تركيب حوالى 9 آلاف عداد بالجهات الحكومية، وتم تزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم توقيع وثيقة المياه مع جميع الوزارات المعنية فى الدولة، وذلك لترشيد المياه، وتركيب القطع الموفرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وتم طرح مناقصة من خلال شركة أسيوط لجميع الشركات لتوريد مليون قطعة، وتم توريد 247.300 قطعة للشركات التابعة، ويتم بيع القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للتحول الرقمى، وتطوير خدمات التحصيل الإلكترونى، وشحن كروت العدادات مُسبقة الدفع، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.