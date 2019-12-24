السيسي يلتقى مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمى العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمى العرب المشتركين فى المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى المنعقد فى القاهرة فى الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .

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