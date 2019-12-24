شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: كل المدن الجارى تنفيذها الآن "ذكية" وترتكز على "إنترنت الأشياء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن كل المدن التي تنشئها الدولة الآن بدءا من العاصمة الإدارية إلى الـ 17 مدينة جديدة، ستكون مدن ذكية، ترتكز على تكنولوجيا انترنت الأشياء.

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وذكر وزير الاتصالات، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن افتتاح أكاديمية "إنترنت الأشياء" بمعهد تكنولوجيا الأشياء، يشكل أهمية كبرى، حيث إن الأكاديمية تدرب الشباب على واحدة من أهم تقنيات العصر، وهى تقنية الأشياء.

وأضاف وزير الاتصالات، أن إنترنت الأشياء، تقنية تعتمد على نشر حساسات وأجهزة فى أماكن مختلفة، وهذه الأجهزة تتواصل مع بعضها لإدارة مرفق مثل الكهرباء، أو المرور وغيرهم.