شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد (2020.) وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر بالخارج، يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد (2020)، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم، وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار... مع أطيب تمنياتى .. وكل عام وأنتم بخير".

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