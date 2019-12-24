شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا فى أول زياراته لمقر هيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للإستثمار ، كما تابع الملفات المتعلقة بالقطاع، تعد تلك الزيارة الأولى لمدبولى منذ توليه منصب رئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، قد أعلن إنه بتولية شئون الوزير المختص للاستثمار، والوزير المختص بالإصلاح الإدارى، بجانب مهام عمله رئيسا للوزراء، يتولى رئيس الوزراء الإشراف المباشر مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات، وإعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.