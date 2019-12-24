أخبار مصر

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا فى أول زياراته لمقر هيئة الاستثمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا فى أول زياراته لمقر هيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للإستثمار ، كما تابع الملفات المتعلقة بالقطاع، تعد تلك الزيارة الأولى لمدبولى منذ توليه منصب رئيس الوزراء. 

 

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، قد أعلن إنه  بتولية شئون الوزير المختص للاستثمار، والوزير المختص بالإصلاح الإدارى، بجانب مهام عمله رئيسا للوزراء، يتولى رئيس الوزراء الإشراف المباشر مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات، وإعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعا فى أول زياراته لمقر هيئة الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا