شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا فى أول زياراته لمقر هيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، قد أعلن إنه بتولية شئون الوزير المختص للاستثمار، والوزير المختص بالإصلاح الإدارى، بجانب مهام عمله رئيسا للوزراء، يتولى رئيس الوزراء الإشراف المباشر مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات، وإعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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