شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة يهنىء عمر مروان بمنصب وزير العدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي يتقدم بالتهنئة للمستشار عمر مروان بمناسبة توليه منصب وزير العدل. وجاء في تهنئة النادي: «يتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن بأصدق التهاني والتبريكات للمستشار الجليل عمر مروان لنيله ثقة القيادة السياسية في تولي حقيبة وزارة العدل». أضاف: «وهو الاختيار الذي صادف أهله وأسعد جموع القضاة ليقينهم مدى حرص معالي الوزير الموقر من خلال تاريخه القضائي المشرف على الحفاظ على استقلال القضاء ودعم القضاة في كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية، آملين توطيد أُطر التعاون المستمر والمثمر بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة للعمل على تطوير منظومة العدالة، والمضي قدما في سبيل تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في النظام القضائي وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق عدالة ناجزة نافذة تتسم بالسرعة والدقة بإجراءات ميسرة تكفل حماية الحقوق والحريات مع خالص الدعوات والتمنيات لسيادته بالتوفيق والسداد».

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