شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تولي الإشراف عليها.. رئيس الوزراء يزور هيئة الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أول زيارة له لمقر هيئة الاستثمار، التي أصبحت تحت إشرافه حسب التعديل الوزاري الجديد، التي فصلت وزارة التعاون الدولي لتصبح مستقلة عن الاستثمار.

وعقد مدبولي اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار محمد عبد الوهاب ورؤساء القطاعات.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتولي المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، العمل مساعداً أول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة.

كما أصدر قراراً بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و 41، و 57، و75 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

كما ينص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين (5) و( 8 ) من هذا القرار.