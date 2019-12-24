شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول «كاتدرائية» بـ«بشائر الخير 3» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القس انطونيوس فرج الله ابراهيم كاهن كنيسة السيدة العذراء والثلاث آباء مقارات القديسين الهانوفيل والمنسق الاعلامي لقطاع كنائس غرب اسكندرية افتتاح أول كاتدرائية في القطاع بمنطقة بشائر الخير 3 في نهاية النصف الاول من العام المقبل 2020 بيد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية الانبا ايلاريون اسقف عام كنائس غرب متوقعاً أن يكون الموعد في شهر يونيه المقبل عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مساكن بشائر الخير 3 .

استعدادات افتتاح أول كاتدرائية بـ«بشائر الخير 3» بالإسكندرية

وأوضح «فرج الله» – في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» – أن الدولة خصصت مسطح لانشاء الكاتدرائية الجديدة عليها فيما تحمل تكلفتها الانشائية متبرعون من محبى الكنيسة مشيرا إلى أن الكاتدرائية تشمل مبنى كنسى تحت مسمى كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح ومبنى خدمى ملحق به على مساحة اجمالية تقدر بـ3200 مترا مربعا وتسع لـ700 مصلياً .

وأشار إلى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من الانشاءات المعمارية ودكك المصلين والايقونات المقدسة والمذابح والبالغ عددها 3 يتوسطهم المذبح الكبير باسم السيدة العذراء وابو سيفين والانبا كاراس السائح فضلا عن الانتهاء من حوالى 95% من اعمال التشطبيات للمبنى تمهيداً للتدشين الرسمى بيد البابا في الموعد المقرر .

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استعدادات افتتاح أول كاتدرائية بـ«بشائر الخير 3» بالإسكندرية

ولفت إلى أن المهندس عصمت ناثان رجل الاعمال القبطى هو المسؤول انشائيا عن الكاتدرائية الجديدة مشيرا إلى أنه يوجد في قطاع غرب 22 كنيسة لكن تعد هي اول كاتدرائية للقطاع حيث تم انشائها على شكل القبة من الداخل .

وقال «فرج الله» أن الأنبا ايلاريون الأسقف العام لقطاع كنائس غرب الإسكندرية رافقه الانبا هرمينا الاسقف العام لكنائس قطاع شرق والقس ابرام ايميل الوكيل البابوى السكندرى وراعى الكنيسة الرقصية الكبرى اجروا جولة تفقدية للاعمال للاطمئنان على سير التشطيبات الجارية.

استعدادات افتتاح أول كاتدرائية بـ«بشائر الخير 3» بالإسكندرية

وشارك في الزيارة التفقدية أيضًا عدد من الآباء كهنة الاسكندرية ورجل الأعمال عصمت ناثان القائم بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للكاتدرائية.

وفى سياق متصل دشن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط اليوم كنيسة جديدة بدير السيدة العذراء بجبل الطير على اسم القديسة سالومي مقامة على مساحة ٨٠٠ متر كما دشن كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس القوي الأنبا موسى بمبني الخدمات التابع للكنيسة ذاتها وعلى نفس مساحتها ويحوي مبنى الخدمات عددًا من فصول التربية الكنسية وحضانة.