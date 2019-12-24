شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على الحالة المرورية أعلى كوبرى 6 اكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
شهد الكوبري في الاتجاه من ميدان الاسعاف حتى أخر الكوبري اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز انتطام المرور، وانتظم المرور في الاتجاه المقابل، من مطلع الكوبري في منطقة الدقي حتى نزلة ميدان التحرير، وعبد المنعم رياض، وكورنيش النيل المتجه إلى المعادي.
كما شهد ميدان الإسعاف في منطقة وسط البلد سيولة مرورية، وتواجد رجال المرور لعمل على تسيير الحركة المرورية، وتنظيم حركة السيارات.
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