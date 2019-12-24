شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع شركة صينية توريد أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفداً من الشركة الصينية المتخصصة فى صناعة أتوبيسات النقل الجماعى "غاز وكهرباء" والتى تعد من أكبر الشركات الصينية المتخصصة فى هذا المجال، حيث تقوم بتصينع حوالى 25 % من إنتاج أتوبيسات النقل الجماعى بالصين و15 % من الإنتاج العالمى.

كما حضر اللقاء وفد من شركة مصرية وكيل الشركة الصينية فى القاهرة وعدد من قيادات الوزارة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الشركة الصينية وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتوريد أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء طبقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية ، وبأسعار تنافسية .

وأكد اللواء محمود شعراوى، على اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، نظراً للعوائد الاقتصادية والبيئية منها، مشيرا إلى تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية وكذا التى تعمل بالغاز الطبيعى باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم خاصة فى ضوء قيام الدولة خلال السنوات الحالية بالتوسع فى إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة بما يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن الجديدة.

Advertisements

وأكد شعراوى لمسئولى الشركة على ضرورة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى تصنيع الأتوبيسات الجديدة العاملة بالغاز أو الكهرباء ما بين 60 % إلى 70% تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل مع كافة الشركات العالمية التى تتعاون مع الوزارات والشركات المصرية بأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بسرعة التحول فى استخدامات الوقود بوسائل النقل من السولار المستخدم فى المحركات الخاصة بالأتوبيسات إلى المحركات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتوفير العملة الصعبة للبلاد ، بالإضافة إلى نظافة البيئة ، لافتاً إلى جهود وزارة الإنتاج الحربى فى هذا الشأن والتعاون مع بعض الشركات المحلية العاملة و بعض الشركات العالمية فى هذا المجال بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصرى فى هذا الشأن وتوفير خدمة جيدة.

وخلال الاجتماع شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين فى الأتوبيسات الكهربائية خاصة المقاعد المريحة والتكييف والواى فاى لخدمات الإنترنت، وأن تكون مجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تم التأكيد على أهمية فترات الضمان الطويلة لبطاريات تلك الأتوبيسات نظراً لكونها المكون الأغلى ثمناً، بالإضافة إلى ألا تقل السعة التخزينية للبطاريات عن 300 كيلو متر.

وتم الاتفاق على استضافة الشركة لوفد من الوزارة وهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة لزيارة مقرها بالصين لإختيار أنسب الأتوبيسات التى تتوافق مع خطة ورؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن .

وعلى جانب آخر، تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين الشركة ووكيلها فى مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة ، فيما يخص مشروع استبدال محركات الديزل بمحركات غاز لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، حيث سبق أن تم تسليم إحدى أتوبيسات الهيئة بمصنع 200 الحربى لتحويل الموتور من الديزل إلى الغاز، وأكد وفد الشركة أنه يتم حالياً إجراء التجارب النهائية لعملية التحويل ومن المقرر أن يتم عقب نجاح تلك التجربة البدء فى إجراءات تحويل عدد أكبر من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى فى إطار خطة الدولة، مع توفير خدمات ما بعد البيع والضمان، وتوفير قطع الغيار والتدريب للكوادر الفنية العاملة.