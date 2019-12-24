شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربى " وإحدى الشركات المصرية فى مجال التحول الرقمى، بحضور المهندس عاطف أحمد حلمى رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالسلام.

يأتى توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي، كما يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإنتاج الحربى للتصنيع الرقمي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بالجهات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأس «الإنتاج الحربي» للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في بناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة عالية، وتهدف المذكرة إلى التعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي " والشركة المتخصصة فى مجالات تقديم الخدمات الإستشارية لإدارة المشروعات فى إطار استراتيجية التحول الرقمى والاستفادة من خبرات الشركة فى تنفيذ عدد من الأعمال وهى (مراجعة التعاقدات الحالية لشركات الإنتاج الحربى وتقييم درجة فاعليتها لتحقيق الأهداف المرجوة على مستوى أداء الأعمال " Business Layers " – تحديد الفجوات المؤثرة على نجاح المشروعات التى تقوم بها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ومتطلبات تعديلها لتحقيق أهداف أداء الأعمال – اقتراح مشروعات للجهات المختلفة بالدولة فى إطار استراتيجية التحول الرقمى – المشاركة فى تحديد الفرص سريعة العائد " Quick Win " – تقديم الإستشارات فى مجالات التحول الرقمى و الأنشطة المرتبطة بمجالات التصنيع الإلكترونى) .

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من جانبه، أشار المهندس عاطف أحمد حلمى رئيس الشركة، إلى أن مصر تتبوأ مكانة متقدمة فيما يتعلق بجهود التحول الرقمى فى القطاع الصناعى فى المنطقة وفق رؤية واستراتيجية طموحة، وأوضح أن شركته ستعمل على أن تحقق الشراكة مع «الإنتاج الحربي» نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الوزارة لتعزيز مستويات تنافسية منتجاتها واستدامة أعمالها وخفض تكاليف التشغيل من خلال الحلول الصناعية الرقمية الفعالة، وذلك بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى شركته وتطبيقاتها العصرية في مجال التحول الرقمي ، كما أكد " حلمى " على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وقدرتها على مواكبة التطور والتحول السريع للعمل ضمن منظومة تحول رقمى ناجحة.