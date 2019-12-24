صور.. مصر للطيران تحتفل مع عملائها بأعياد الكريسماس وتوزع الهدايا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صباح اليوم الثلاثاء، شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، مع عملائها بمطار القاهرة الدولى المسافرين على متن رحلاتها بأعياد الكريسماس، حيث قد قام فريق من الشركة بتوزيع الهدايا التذكارية على المسافرين وأطفالهم.

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