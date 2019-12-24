شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأمريكى: مصر تلعب دورا حيويا فى تحقيق الأمن الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى، أن مصر تلعب دورا حيويا فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال شينكر، فى تصريح للصحفيين بواشنطن، تعليقا على زيارته مؤخرا إلى مصر، إنها كانت رحلة مثمرة إلى القاهرة وسيناء ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ومصر تشتركان فى العديد من الأهداف المتبادلة.

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وأضاف أن إدارة مصر لقناة السويس، يسهم فى مكافحة الإرهاب، كما أنها لها دور تاريخى وقيادى فى البحث عن السلام.