مساعد وزير الخارجية الأمريكى: مصر تلعب دورا حيويا فى تحقيق الأمن الإقليمى

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وقال شينكر، فى تصريح للصحفيين بواشنطن، تعليقا على زيارته مؤخرا إلى مصر، إنها كانت رحلة مثمرة إلى القاهرة وسيناء ، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ومصر تشتركان فى العديد من الأهداف المتبادلة.
وأضاف أن إدارة مصر لقناة السويس، يسهم فى مكافحة الإرهاب، كما أنها لها دور تاريخى وقيادى فى البحث عن السلام.
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