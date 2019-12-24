شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. متظاهرون يقتحمون محطة قطار ليون بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع متظاهرون، خارج محطة قطار ليون في باريس، إحدى أكثر محطات العاصمة ازدحامًا، واقتحم المتظاهرون محطة القطار بشكل مفاجئ.

وتأتي هذه الاحتجاجات مع دخول الإضرابات لليوم التاسع عشر على التوالي في مدينة باريس وضواحيها.

Advertisements

ويتصاعد التوتر في فرنسا بين الحكومة الفرنسية والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد مع إضراب واسع في قطاع النقل.