شاهد.. متظاهرون يقتحمون محطة قطار ليون بباريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع متظاهرون، خارج محطة قطار ليون في باريس، إحدى أكثر محطات العاصمة ازدحامًا، واقتحم المتظاهرون محطة القطار بشكل مفاجئ.
وتأتي هذه الاحتجاجات مع دخول الإضرابات لليوم التاسع عشر على التوالي في مدينة باريس وضواحيها.
ويتصاعد التوتر في فرنسا بين الحكومة الفرنسية والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد مع إضراب واسع في قطاع النقل.
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