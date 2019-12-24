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شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط كنائس القاهرة استعداداَ لاحتفالات عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
وطالب المحافظ رؤساء الأحياء كل في حيه التنسيق مع مأمور قسم الشرطة وذلك لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة المسيحية مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية بالتعاون مع قوات الأمن .
كما طالب بالتنسيق مع رجال المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعياً بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.
أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (1)
أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (2)
أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (3)
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