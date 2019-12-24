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تكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط كنائس القاهرة استعداداَ لاحتفالات عيد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والإشغالات فى محيط الكنائس استعداداً لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وكذلك رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل بها كقص الأشجارودهان الأرصفة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ، ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها .

 

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء كل في حيه التنسيق مع مأمور قسم الشرطة وذلك لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة المسيحية مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية بالتعاون مع قوات الأمن .

 

كما طالب بالتنسيق مع رجال المرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعياً بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

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أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (1)
أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (1)

أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (2)
أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (2)

أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (3)
أعمال النظافة والإنارة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس (3)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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