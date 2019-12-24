شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توقع اليوم بروتوكولا لبناء 200 مدرسة مع التعليم والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الاوقاف عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن توفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف.

وفى سياق منفصل، قالت وزارة الأوقاف، أنه نظرا لما يقدمه الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف من محتوى علمى متميز، سواء خطب الجمع وترجمتها إلى 18لغة إضافة إلى لغة الإشارة أم المؤلفات العلمية أم المقالات أم الحملات مثل حملتى "وطن بلا إدمان"، و"هذا هو الإسلام"، وما يقدمه أيضا من خدمات للمواطنين، سواء نشر نماذج طلبات الخدمات التي تقدمها الوزارة أم استقبال الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، تخطى موقع وزارة الأوقاف 23 مليون زائر ومتابع، وكذلك تخطت صفحة الوزارة على الفيسبوك أكثر من مليون وخمسين ألف متابع، وتعد الوزارة بالعمل المستمر على تطوير موقعها وصفحتها، وما يقدمان فى ضوء رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية.