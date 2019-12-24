شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الأقصر: الألمان والإسبان والفرنسيون يسيطرون على نسب الإشغال بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت العجمى رئيس غرفة شركات السياحة أن موسم الكريسماس والذى بدأ من 20 ديسمبر ويستمر حتى 7 يناير مبشر بالنسبة للإقبال على الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن مؤشرات الحجز لتلك الفترة جيدة، خاصة بالنسبة لبعض الجنسيات مثل الألمانية والإسبانية والفرنسية هى المسيطرة على أغلب الوفود المتواجدة حاليا.

وأوضح العجمى أن هناك تفاؤل بارتفاع الحركة السياحية خلال موسم الكريسماس، مطالبا بتكثيف الجهود لزيادة حركة الطيران المباشر للأقصر والمنخفض التكاليف لأنه هو الأساس لزيادة حركة السياحة ، خاصة لزيادة تدفق الوفود السياحية من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، تلك الجنسيات التى تأتى أغلبها للسياحة الثقافية، فضلا عن كونها عالية الانفاق.

ويبلغ عدد البواخر النيلية التي تعمل بين مدينتي الأقصر وأسوان نحو 130 باخرة سياحية، تنقل مئات السائحين يوميا بين المدينتين من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء رحلة سياحية مميزة داخل المواقع الأثرية والسياحية.



ولفت إلى أن شهر ديسمبر هو ذروة الموسم الشتوى، ويشهد ارتفاع كبير فى نسب الاشغال والحجوزات سواء للفنادق العائمة أو الثابتة، منوها إلى أن تلك النجاحات في حجوزات الفنادق وتوافد السائحين من مختلف دول العالم بصورة مميزة في هذه الفترة التي تعد الأفضل منذ عام 2010، جاء نتيجة حالة الاستقرار الأمنية المميزة والتأمين المكثف للمواقع الأثرية والسياحية، وذلك بجانب الاكتشافات الفرعونية العالمية التي تمت في البر الغربي والمشروعات المهمة التي تتم في مختلف أنحاء الأقصر من تطوير وتجميل للمعابد والكورنيش وغيرها من الميادين والشوارع الرئيسية التي تخدم الأفواج السياحية.