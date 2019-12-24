شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة بالتعاون مع التضامن الاجتماعى لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى، ندوة للتوعية المائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لحث المواطنين بالحفاظ على المياه ومنع إهدارها .

تم خلال الندوة التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تجابه الشأن المائي بالدولة .

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كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بجموع الشباب في الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها.

أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام فئات الشباب كل في موقعه بتدشين حملات توعية في نطاق مدن الفيوم وفي القرى بصفة خاصة لتوعية جموع المواطنين بأهمية الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من الهدر والتلويث والتعديات وبذل الجهد في نشر ثقافة التوعية المائية بين مواطني المحافظة لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل.