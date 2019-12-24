محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي يتقدم بالتهنئة للمستشار عمر مروان، بمناسبة توليه منصب وزير العدل.

وقال المستشار "محمود" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يتقدم بأصدق التهاني والتبريكات للمستشار عمر مروان لنيله ثقة القيادة السياسية في تولي حقيبة وزارة العدل.

وأضاف: "هو الاختيار الذي صادف أهله وأسعد جموع القضاة ليقينهم مدى حرص الوزير الموقر من خلال تاريخه القضائي المشرف على الحفاظ على استقلال القضاء ودعم القضاة في كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية".

وتابع متحدث نادي القضاة: "آملين توطيد أُطر التعاون المستمر والمثمر بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة للعمل على تطوير منظومة العدالة، والمضي قدما في سبيل تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في النظام القضائي وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق عدالة ناجزة نافذة تتسم بالسرعة والدقة بإجراءات ميسرة تكفل حماية الحقوق والحريات مع خالص الدعوات والتمنيات لسيادته بالتوفيق والسداد".

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كانت هذه تفاصيل خبر نادي قضاة مصر يهنئ وزير العدل الجديد: "نأمل توطيد أُطر التعاون المستمر والمثمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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